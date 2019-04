Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Zwei Einbrüche in Fahrzeuge

Wetter (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in zwei Fahrzeuge ein und klauten Werkzeuge. In der Bergstraße schnitten die Täter ein Loch in die Seitentür und öffneten so einen Opel Vivaro. In der Birkenstraße schlugen sie an einem Renault Traffic eine Scheibe ein und öffneten das Fahrzeug. In beiden Fällen klauten sie hochwertige Werkzeugmaschinen und entkamen unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell