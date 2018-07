Rettungsdienst und Polizei im Einsatz Bild-Infos Download

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstagmorgen missachtete eine 47jährige Fahrerin eines kleinen Toyotas die Vorfahrt eines 55jährigen Rollerfahrers. Offenbar hatte sie ihn übersehen, als sie von der Landauer Straße kommend nach links in die Exterstraße abbiegen wollte. Der Mann stürzte und verletze sich schwer am Knie, er musste ins Krankenhaus.

