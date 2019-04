Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Lenkrad und Navi aus BMW gestohlen

Herdecke (ots)

Ein Anwohner der Straße Vaerstenberg beobachtete am Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, zwei dunkel gekleidete Personen, die sich offensichtlich an einem geparkten BMW zu schaffen machten. Anschließend entfernten sich die Täter in einem unbekannten Fahrzeug, ohne Beleuchtung. Er verständigte die Polizei. Diese konnte feststellen, dass der BMW gewaltsam geöffnet wurde und das Lenkrad und das Navigationssystem ausgebaut wurden. Der Anwohner konnte zu den Personen lediglich angeben, dass diese dunkel gekleidet waren und Wollmützen trugen. Außerdem trugen beide auffallend große Rucksäcke. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

