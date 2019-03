Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim-DIEBSTAHL AUS STAUBSAUGERAUTOMATEN

Germersheim (ots)

Am 28.03.2019 zwischen 15 Uhr und 18:30 Uhr kam es in Germersheim in der Kranenbleis an der SB Waschanlage zu Aufbrüchen an Staubsaugerautomaten. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt ca. 50-100 Euro. Bereits vor zwei Wochen versuchte ein unbekannter Täter die Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Die Polizeiinspektion Germersheim bittet um Mithilfe. Zeugen, welche das Geschehen beobachtete haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell