POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in der Luitpoldstraße

Am 29.03. führte die Polizei von Edenkoben erneut in der Luitpoldstraße Nähe des dortigen Kindergartens und der Schule gegen 12:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. In nur ca. 30 Minuten wurden bereits bei mittlerem Verkehrsaufkommen neben anderweitigen Beanstandungen 10 Geschwindigkeits-Verstöße festgestellt. Der Höchstwert lag bei 49 km/h. Da es sich um einen Schulweg handelt, werden hier immer wieder Kontrollen durchgeführt.

