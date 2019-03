Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht bei Willwerath

Weinsheim (ots)

Am Donnerstag, den 07.03.2019, kam es in der Zeit zwischen 00:00 Uhr - 18:00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen Willwerath und Kleinlangenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Verlängerung der Straße "Im Auelsecken" abgestellter defekter PKW wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen Renault Master beschädigt. Der abgestellte PKW wurde im vorderen linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06551-9420 an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.

