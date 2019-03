Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung vom 10.03.2019

Daun (ots)

PRESSEDIENST ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Daun - Sonntag, 10. März 2019 ------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

Ereignis: Diebe auf frischer Tat übeführt

Ort: Daun, Innenstadt

Zeit: 10.03.2019 in der Zeit von 02:00- 04:30 h

Im Stadtgebiet von Daun wurden in der Nacht zum Sonntag, drei Männer im Alter von 44- 32 Jahre kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Männer nicht unerhebliche Mengen an Diebesgut mitführten. Diese Diebesgut wurde im Laufe der Nacht in mehreren Gastronomiebetrieben in Daun entwendet. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde weiteres Diebesgut gefunden. Da einer der Beschuldigten noch eine Bewährungsstrafe offen hatte, wurde er dem zuständigen Richter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefhel gegen den 32 - jährigen. Der 32 - jährige wurde in eine Haftanstalt überführt.

Reiner Roos Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19 54550 Daun www.polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizei Daun

06592/96260



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell