Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Manderscheid (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum 05.03.2019 17:00- 06.03.2019; 21:23 in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Brühl" in 54531 Manderscheid einzubrechen. Der/die Täter versuchten die Wohnungseingangstür mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes aufzuhebeln. Die Polizei sicherte mehrere Hebelspuren am Tatort.

Zur Klärung der Tat ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im beschriebenen Zeitraum gemacht? Zweckdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

------------------------------------------------------------ Sienkiewicz, POR, Polizeiinspektion Wittlich, Schloßstraße 28; 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150; piwittlich@polizei.rlp.de

