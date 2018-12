POL-PPWP: Notfalltüröffnung: 80-Jähriger versprüht Tierabwehrspray

Otterberg (ots) - Ein 80-Jähriger hat am Montagmorgen in seiner Wohnung Tierabwehrspray versprüht und mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

Angehörige alarmierten die Rettungskräfte, weil sie den Mann in hilfloser Lage vermuteten. Er öffnete nicht, weshalb die Feuerwehr mehrere Türen aufbrach, bis Hilfskräfte den 80-Jährigen in seinem Schlafzimmer fanden. Er war offensichtlich verwirrt und hatte Tierabwehrspray im Raum versprüht. Nachbarn hatten zuvor einen Schuss gehört. Die Polizei fand in der Wohnung eine Schreckschusswaffe. Der 80-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. |erf

