Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190502-2: Verkehrsunfall nach Maifeier - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 44-jähriger Mann setzte sich alkoholisiert ans Steuer seines Wagens und verlor die Kontrolle über ihn. Die Fahrt endete im Vorgarten eines Hauses.

Nach Hinweis eines Anwohners der Nettegasse ereignete sich am Mittwoch (01. Mai) um 02:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Dort eingetroffen, stellten die Beamten fest, dass ein Renault Clio nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Laternenmast kollidiert und der Wagen letztlich im Vorgarten des Melders zum Stehen gekommen war. Der Fahrer, ein 44-jähriger Pulheimer, stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Sein Wagen war im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Vorderachse brach beim Unfallgeschehen, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Nach Angaben des Mannes stieg er nach der Feier im Festzelt auf dem Josef-Gladbach-Platz in sein Auto und wollte nach Hause fahren. Seinen Führerschein stellten die Beamten nach der Blutprobenentnahme sicher. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell