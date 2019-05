Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190502-5: Mann mit Butterfly-Messer angegriffen - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf dem Heimweg von einer Maifeier ist am Mittwoch (01. Mai) ein 33-jähriger Mann von Unbekannten angepöbelt und angegriffen worden.

Der 33-Jährige kam gegen 03:00 Uhr von einer Feier in Neu-Etzweiler und ging über die Ohndorfer Straße nach Hause. In Höhe des Freibades begegnete er einer Personengruppe. Eine Person aus der Gruppe pöbelte den 33-Jährigen zunächst an. Anschließend griff er ihn mit einem Butterfly-Messer an und verletzte ihn an der Hand. Nach dem Angriff ging die Gruppe weiter. Zeugenangaben zufolge war der Angreifer zirka 170 Zentimeter groß, 25 Jahre alt und hatte blondes kurzes Haar. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

