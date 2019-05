Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190503-2: Aktionen zum Thema "Cybercrime" - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz informiert in der kommenden Woche in verschiedenen Kommunen des Rhein-Erft-Kreises zum Thema "Cybercrime".

Jede Altersgruppe, vom Grundschulkind bis zum Senior, ist im Internet unterwegs und damit zwangsläufig auch einigen Gefahren wie beispielsweise Cybermobbing, Betrug oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Um die Bürgerinnen und Bürger über Risiken im Internet aufzuklären, führt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz in der kommenden Woche verschiedene Aktionen durch.

Am Montag, 06. Mai 2019, von 10:00 bis 14:00 Uhr informieren die Kriminalbeamten interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Brühler Fußgängerzone (Markt).

Zur gleichen Zeit sind sie am Dienstag, 07. Mai 2019 mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone in Wesseling (Flach-Fengler-Straße).

Am Mittwoch, 08. Mai 2019, beraten zwei Polizisten zusammen mit der Verbraucherzentrale zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in den Räumen der Verbraucherzentrale in Brühl, Carl-Schurz-Straße 1. Um 11:00 Uhr gibt es einen gemeinsamen Vortrag zum Thema "Cybercrime". Darin stellt die Polizei aktuelle Betrugsmaschen vor. Die Verbraucherzentrale gibt praktische Tipps zur Vorbeugung und für den Schadensfall.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich kostenlos informieren zu lassen. Präventionstipps sowie weitere nützliche Informationen zum Thema finden Sie auf der Internetseite https://www.susii.nrw/rhein-erft/de/index.html. (nh)

