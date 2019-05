Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190506-1: Zwei Verletzte bei Motorradausflug- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (05. Mai) sind auf der Berrendorfer Straße zwei junge Männer mit ihren 125er-Maschinen kollidiert.

Die beiden Freunde (17/18) fuhren gegen 20:15 Uhr auf der Berrendorfer Straße in Richtung Berrendorf. Der 18-Jährige blieb auf einer Brücke stehen, um den Ausblick zu genießen. Als sein Freund von hinten an ihm vorbeifuhr, berührten sich beide Fahrzeuge. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Freund wurde leicht verletzt. Um die beschädigten Motorräder kümmerten sich Angehörige. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell