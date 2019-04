Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag fiel Beamten der Schwerverkehrsüberwachung ein Klein-Lkw auf, der in Schlangenlinien auf der A6 in Höhe Kaiserslautern fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz wurden bei dem 32 jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen aktuellen Drogenkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wegen einer sogenannten Trunkenheitsfahrt bezahlen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

