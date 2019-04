Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Hauptstraße ein weißer Hyundai i20 mit KIB-Kennzeichen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher streifte das am Straßenrand geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort blieb ein Spiegelglas zurück. Demnach dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Audi gehandelt haben. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher laufen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

