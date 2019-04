Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus der Umkleide

Rammelsbach (ots)

Am Montag den 08.04.2019, zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr, nutzte ein unbekannter Täter das Training zweier Mitglieder des Turnvereins aus und entwendete aus der Umkleide der Turnhalle in Rammelsbach mehrere Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell