Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Zwischen Sonntag, den 07.04.2019, 12:00 Uhr und Montag, den 08.04.2019, 07:00 Uhr kam es in Waldmohr in der Weiherstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im besagtem Zeitraum einen in Queraufstellung parkenden Opel Vectra beim Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder der per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Kusel



