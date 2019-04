Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Autodiebe von Besitzer gestört

Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde der Besitzer eines Mercedes AMG C63 in der Straße am Osterhöfgen darauf aufmerksam, dass sich zwei Personen an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Augenscheinlich versuchten zwei männliche Personen, mittels Überbrücken des Keyless-GO-Systems, das Fahrzeug zu starten. Als sie durch den Besitzer angesprochen wurden, flüchteten die beiden Täter ohne ihre Beute in Richtung Im Osterkamp. Die Täter wurden so beschrieben: Einer etwa 180 cm groß, der andere etwa 160 cm groß. Beide sollen sehr schlank gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer der Täter habe ebenfalls einen großen Rucksack bei sich gehabt.

