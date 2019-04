Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der Wittener Straße

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 06.04.2019 gegen 16:25 Uhr kam es auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Rheinische Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einen Gesamtschaden von 10000 Euro. Eine unfallflüchtige Fußgängerin querte in Höhe der Hausnummer 31, abgelenkt von ihrem Mobiltelefon, unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 24-jährige Fahrschülerin aus Gevelsberg und ihr 40-jähriger Fahrlehrer aus Wuppertal mussten eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit der unbekannten Fußgängerin zu kollidieren. Ein nachfolgender 63-jähriger Gevelsberger bremste seinen Pkw ebenfalls stark ab, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrzeugheck des Fahrschulwagens auf. Hierbei wurde sein 56-jähriger Gevelsberger Beifahrer sowie beide im Fahrschulwagen befindlichen Personen leicht verletzt.

