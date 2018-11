Cuxhaven (ots) - Unfall beim Abbiegen / Fußgänger leicht verletzt

Cuxhaven. Am 28.11.2018, gegen 10.45 Uhr, wurde ein Fußgänger auf der Südersteinstraße in Cuxhaven angefahren. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Cuxhaven übersah beim Linksabbiegen einen 73-jährigen Fußgänger aus Cuxhaven, der die Straße überqueren wollte. Der 73-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in ein nahegelegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

