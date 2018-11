POL-CUX: +++ Versuchter Einbruch in Getränkemarkt +++

Cuxhaven (ots) - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Geestland. Am 29.11.2018, gegen 08:00 Uhr, stellten Mitarbeiter eines Getränkemarktes in Dorum fest, dass versucht wurde die Tür eines Lagers aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Objekt in der Poststraße fand nicht statt. Bereits gegen Mitternacht ging bei dem Inhaber des Marktes eine Alarmauslösung ein. Eine Überprüfung durch das Personal erfolgte, jedoch konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Rufnummer 04743-9280 zu melden.

