Cuxhaven (ots) - Kontrolle zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" / Bußgelder drohen

Hemmoor. Am 28.11.2018, in den Nachmittagsstunden, führte das Polizeikommissariat Hemmoor eine Kontrolle zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr durch. Die Kontrolle wurde direkt in der Ortschaft Hemmoor, Bundesstraße 73, eingerichtet. Bei der Kontrolle wurden 94 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 17 Verstöße festgestellt. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs. Gegen diesen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mehrere Fahrer wurden am Handy erwischt. Die Verkehrsteilnehmer, die am Steuer nicht auf ihr Handy verzichten konnten, müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Polizei informiert darüber, dass mit weiteren Kontrollen zu rechnen ist.

