Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, wurde in der Rockenhausener Straße ein grauer Ford Focus mit ROK-Kennzeichen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher streifte das geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell