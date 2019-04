Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 59-jährige Frau verletzt sich bei Abschleppvorgang

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag hat sich die Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Abschleppvorgang in der Hauptstraße verletzt. Die 59-jährige Frau aus Ransweiler ließ sich mit ihrem Roller von einem 71-jährigen Mann und dessen PKW mit einem Abschleppseil abschleppen. Nach einem Bremsvorgang und anschließender Beschleunigung, wurde der Roller ruckartig nach vorne gezogen und überschlug sich zur Seite hin. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Abschleppen von Krafträdern nach § 15a (4) StVO verboten ist, was wie gezeigt auch durchaus seinen Grund hat.

