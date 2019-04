Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch

Offenbach-Hundheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Modehaus in der Hauptstraße von Offenbach-Hundheim einzudringen. Durch Angestellte wurde am Samstagmorgen festgestellt, dass das Blech an einer von mehreren Schließvorrichtungen beschädigt war. Da die Türen am Gebäude sehr gut gesichert sind, wurde offenbar anschließend von dem Vorhaben, in das Geschäft einzudringen, abgelassen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas beobachtet haben, das mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnte, werden gebeten die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu informieren.

