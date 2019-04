Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Breitenbach (ots)

Am gestrigen Samstag zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr brachen Unbekannte durch Einschlagen der Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Oberer Kalkofen ein. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld sowie Schmuck und Münzen im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 entgegen.

