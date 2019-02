Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger im Stadtgebiet unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am 13.02.2019 gegen 11.00 Uhr verschafften sich zwei Männer Zugang zur Wohnung einer 69-Jährigen, indem sie behaupteten, die TV- und Telefonanschlüsse überprüfen zu müssen. Die beiden Männer seien dann auf den Telefonvertrag der Geschädigten zu sprechen bekommen und boten ihr einen günstigeren Vertrag bei Vodafone an, wozu sich die 69-Jährige dann auch überreden ließ und eine Unterschrift leistete. Zehn Tage später erhielt sie zwei Rechnungen, eine von Vodafone, die teurer als vereinbart war, und eine von Yourfone. Mit dem letztgenannten Unternehmen will sie jedoch keinen Vertrag abgeschlossen haben.

Die beiden Männer kann die Geschädigte wie folgt beschreiben:

1. Mann: Hauptsprecher mit Ausweis: 55-60 Jahre alt, ca. 1,75 cm groß, keine Brille, graue, kurze Haare, schlank, hat Pfälzer Dialekt gesprochen; keine besonderen Auffälligkeiten

2. Mann: Ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70 cm groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, hat Pfälzer Dialekt gesprochen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und bittet die Bevölkerung, bei erneutem Auftreten der beiden Männer sofort die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell