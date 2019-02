Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am 23.02.2019 gegen 03.30 Uhr den Außenspiegel eines schwarzen 3er-BMW, der in der 22er-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 25 am Fahrbahnrand geparkt war. Aufgrund des Schadensbildes scheidet ein Unfallgeschehen aus, zudem hörten die Pkw-Besitzer in der Nacht gegen 03.30 Uhr ein lautes Geräusch, allerdings nicht von einem Pkw, so dass angenommen werden kann, dass der Täter den Spiegel mutwillig abgetreten hatte. Es entstand Sachschaden von ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

