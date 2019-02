Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt auf der L465

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 24.02.2019 gegen 14:50 Uhr konnten Zeugen einen schwarzen Mercedes mit KL -Kennzeichen feststellen, welcher in Schlangenlinien auf der L465 von Bechhofen in Fahrtrichtung Zweibrücken fuhr. Das Fahrzeug kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der 54-jährige Fahrzeugführer konnte durch zwei Streifen kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er erheblich alkoholisiert war. Außerdem führte er zwei Schreckschusspistolen mit sich. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell