Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliches Fahrmanöver auf B270

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde kam es am Samstag dem 16.02.2019 gegen 14:45 im Bereich der Kläranlage von Waldfischbach-Burgalben auf der B270 / Mo-schelmühle zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines Pkw-Fahrers. Dieser fuhr vom Gelände der Kläranlage kommend quer über die Fahrbahnen der B270, um in Rich-tung Kaiserslautern zu fahren. Hierdurch musste ein Pkw der in Richtung Pirmasens unterwegs war stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Pkw geben können, der durch sein Fahrver-halten diese Gefahrensituation hervorgerufen hatte. Von dem Pkw ist lediglich be-kannt, dass er eine braun-metallic Lackierung gehabt haben soll und einem Golf ge-ähnelt hätte. Hinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben

