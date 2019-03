Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - "Elterntaxis" behindern Schulbusse

Annweiler (ots)

Durch an- und abfahrende "Elterntaxis", welche unberechtigt ihre schulpflichtigen Sprößlinge trotz Durchfahrtsverbot bis an die Schultüre fahren, wurden in letzter Zeit die Linienbusse im Schulverkehr Annweiler derart behindert, dass diese ihre Fahrpläne oftmals zeitlich nicht einhalten konnten. Aus diesem Grund führte die Polizeiwache Annweiler in Absprache mit den Schulleitungen Verkehrskontrollen durch, um die morgendliche Verkehrsproblematik zu entschärfen. Die Vielzahl der zurückgewiesenen Verkehrsteilnehmer an einer Annweilerer Schule rechtfertigt auch weiterhin diesbezügliche Kontrollen. Vor dem Hintergrund, dass bei anhaltenden Schwierigkeiten alle Schüler unter einer möglichen Reduzierung des Schulbusverkehrs leiden würden, wird hiermit auch an die Vernunft der Eltern appelliert.

