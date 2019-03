Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Durchfahrtsverbot missachtet

Bellheim (ots)

Auf Grund zahlreicher Bürgerbeschwerden wurde am Dienstag in der Zeit von 9.30 bis 12.45 Uhr durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik das Durchfahrtsverbot im Bereich der Hauptstraße in Bellheim überwacht. Insgesamt hatten 39 Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet, weiterhin war ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert und vier Fahrzeuge wegen entsprechender Mängel beanstandet worden.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell