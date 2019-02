POL-CUX: BMW überschlägt sich auf Autobahn - 33-Jährige schwer verletzt in Klinik

Polizeiinspektion Cuxhaven

Geestland. In der Nacht zu Sonntag kam es kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Magdeburg befuhr mit ihrem BMW Cabrio die A 27 in Richtung Cuxhaven. Aus bisher unbekannter Ursache kam Sie bei hoher Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte ihr Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 66-jährigen Bremerhaveners zusammen. Im Anschluss kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach im Seitenraum und kam letztendlich auf dem Dach liegend auf der Seitenschutzplanke zum Stillstand. Laut Aussagen des Bremerhaveners und eines weiteren Zeugen konnte sich die Frau noch selbstständig aus dem vollkommen zerstörten Fahrzeug befreien. Sie wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des umfangreichen Trümmerfeldes wurde die Fahrbahn für ca. 2 ½ Stunden halbseitig gesperrt. Die Autobahnmeisterei übernahm die Aufräumarbeiten vor Ort. Der BMW der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

