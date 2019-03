Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Mit Promille und unter Drogeneinfluss gestanden

Schwegenheim (ots)

Drei Autofahrer standen unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen und mussten gestern bei der Polizeidienststelle in Germersheim zur Blutprobe antreten. Die Beamten der Polizeiinspektion führten die Kontrollen in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in Schwegenheim durch. Ein Autofahrer hatte bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,15 Promille erzielt. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Cannabis. Bei dem dritten Fahrer lag sowohl eine Alkohol-/ als auch eine Drogenbeeinflussung vor, der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem hatte er vor Fahrtantritt Bier getrunken, ein Vortest erbrachte einen Wert von 0.46 Promille. Alle drei Fahrzeugführer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell