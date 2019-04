Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall durch Alkohol am Steuer

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend fuhr ein 69-jähriger Mann aus Winnweiler beim Auffahren auf die Bundesstraße 48 in die Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei ihm deutlicher Alkoholgeruch sowie weitere Anzeichen eines aktuellen Alkoholeinflusses festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer gab an, am Mittag ein Glas Wein getrunken zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss nun mit einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

