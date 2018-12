POL-PDLU: Speyer - Kontrolle Durchfahrtsverbot (21-0612)

Speyer (ots) - 06.12.2018, 07.40 - 08.10 Uhr Bei einer weiteren Kontrolle am Donnerstagmorgen auf den Verbindungsweg zwischen Dudenhofen und Speyer wurden 22 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, die den für den Durchgangsverkehr gesperrten Feldweg befuhren. Am Freitagmorgen wurden zur gleichen Zeit 20 Fahrzeugführer beanstandet, die das Durchfahrtsverbot missachteten. Zum Schutz der Radfahrer und der Fußgänger werden die Kontrollen in den nächsten Tagen fortgeführt.

