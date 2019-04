Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe steigen über das Dach in Einkaufsmarkt ein

Bann (ots)

Dreiste Diebe sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Netto-Markt in Bann eingestiegen. Dabei suchten sie sich ihren Weg über das Dach. Die Alarmanlage wurde zuvor außer Betrieb gesetzt. Aus dem Markt wurden mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Der angerichtete Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 1500,-Euro. Die Polizei Landstuhl bittet in dieser Sache um sachdienliche Hinweise unter der Tel-Nr.: 06371-9229-0.

