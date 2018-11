POL-REK: 181112-5: Auto brannte nach Unfall- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Autofahrer (27) und (51) sind am Sonntag (11.November) um 16:00 Uhr auf der Berrenrather Straße (Landesstraße 103) frontal zusammen gestoßen.

Der 27-Jährige und sein Beifahrer (25) fuhren mit dem Auto auf der Berrenrather Straße in Richtung Wendelinusstraße. Im Kurvenbereich verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Dabei kollidierte er mit dem entgegen kommenden Auto des 51-Jährigen. Das Auto des 51-Jährigen fing dabei sofort an zu brennen. Der 51-Jährige und seine Beifahrerin (60) verließen direkt das Auto. Die Feuerwehr löschte den Wagen. Krankenwagen brachten die vier leicht verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Berrenrather Straße war bis etwa 17:30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. (ih)

