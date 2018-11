POL-REK: 181112-3 Zahnarztstuhl gestohlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei einem Tausch eines alten Stuhls gegen einen neuen, stahlen Unbekannte den hochwertigen Zahnarztstuhl. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag (9.November) in der Zeit zwischen 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr tauschte eine Firma auf der Hauptstraße Zahnarztstühle. Hierfür stellten sie den alten schwarzen Stuhl vor den Lieferwagen am Straßenrand ab und brachten den neuen Stuhl in die Praxis. Bei der Rückkehr fehlte der schwarze Stuhl. Die Firmenmitarbeiter informierten die Polizei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 in Kerpen suchen Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. (cb)

