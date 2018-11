POL-REK: 181112-2: Polizisten und ein Diensthund aus Köln stellen Motorraddiebe - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Das Motorrad ist in einem Auto abtransportiert worden. Bei einer Kontrolle sind die Täter geflüchtet. Die Beamten sowie ein Diensthund stellten zwei der fünf Täter.

Am Sonntag (11.November) gegen 02:35 Uhr gaben Polizisten einem Autofahrer auf der Rodenkirchener Straße an der Zufahrt Bahnhof Hürth Kalscheuren Anhaltezeichen. Kurz darauf stoppte der Wagen. Aus dem Fahrzeug flüchteten fünf Personen in Richtung Bahnhofsunterführung. Die Polizisten stellten nach kurzer Verfolgung an einer Böschung nahe der Bahnhofunterführung einen 42-jährigen Mann und legten ihm Handfesseln an. Zwischenzeitlich hinzugerufene Beamte suchten die Umgebung ab. Auch Diensthundführer aus Köln unterstützen die Beamten. Der Diensthund fand im Gleisbett einen 16-Jährigen. Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Wagens fanden die Beamten im hinteren Teil des Fahrzeugs ein hochwertiges Motorrad. Die Beamten nahmen beide Personen vorläufig fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Kraftrad in der Nacht in Köln gestohlen worden war. Das Auto samt Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 23 in Brühl dauern an.(cb)

