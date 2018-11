POL-REK: 181112-1: Mann sprang vor stehendes Auto und verletzte sich schwer - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Fußgänger rollte sich über die Motorhaube ab und fiel zu Boden.

Am Samstagabend (10.November) gegen 19:25 Uhr fuhr ein Auto von der Comesstraße auf die Kölnstraße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeug hielt der Wagen an. In dem Moment sprang ein 40-Jähriger vor das haltende Auto. Der Mann rollte sich über die Motorhaube ab und fiel zu Boden. Hierbei hielt er eine Bierflasche so in der Hand, dass diese nicht zerbrach. Der Mann verletzte sich allerdings schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Schaden. (cb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell