POL-EN: Wetter - Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Wetter (ots) - Am 23.02.2018, gegen 10:10 Uhr, befährt ein 53-jähriger VW-Fahrer aus Wetter die Trappenstraße in Fahrtrichtung Bergstraße. In Höhe der dortigen Einmündung beabsichtigt er nach links in die Bergstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er eine 82-jährige Wetteranerin, die gerade fußläufig die Bergstraße aus Richtung Trappenstraße überquert. Bei der folgenden Kollision wird die Fußgängerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entsteht kein Sachschaden.

