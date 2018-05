POL-PDMT: Bad Marienberg - Garagenbrand

Bad Marienberg (ots) - Am Freitagmorgen, 02.54 Uhr, ereignete sich in Bad Marienberg, Langgasse, ein Garagenbrand. Nachdem ein Nachbar den Brand bemerkt hatte, verständigte dieser die Bewohner der an die Garage angrenzenden Wohnhäuser. Ein u.a. in der Garage abgestelltes Elektro-Fahrzeug wurde Opfer der Flammen. Es entstand erheblicher Sachschaden, zur Brandursache könne zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

