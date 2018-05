POL-PDMT: Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

Westerburg (ots) - Westerburg. In der Zeit von Mittwoch, 02.05.2018, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 03.05.2018, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Wörthstraße einzubrechen. Durch eine Anwohnerin wurden gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, worauf sie aus dem Fenster sah. Sie konnte allerdings nur noch ein Fahrzeug wegfahren sehen. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeuges oder von Personen konnte sie aber nicht abgeben. Zeugen, die ebenfalls ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen gesehen habe, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell