POL-PDMT: Ransbach-Baumbach. Brand in Kellerraum

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20.54 Uhr wurde ein Brand in einem Kellerraum eines Gastronomiebetriebes in der Straße "Am Seeufer" gemeldet. Eine zum Aufheizen angeschaltete Sauna war in Brand geraten und musste von der Feuerwehr abgelöscht werden. Eigene Versuche den Brand zu löschen hatten zu einer leichten Verletzung eines 38-jährigen Mannes aus der VG Ransbach-Baumbach geführt. Die Gebäudesubstanz ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt hin. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell