Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Saarburg (ots)

Am Dienstag, 26.03.2019,in der Zeit von 10.00 bis 19.00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße in Saarburg zu einem Einbruchdiebstahl.

Unbekannte/r Täter verschafften sich über die nicht verschlossene Haustür Zugang zum Anwesen. Im ersten Obergeschoß versuchten sie vermutlich mittels eines Brecheisens sich Zugang zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. In einem Kellerraum wurde eine Zugangstür aufgetreten und eine Angeltasche mit insgesamt fünf Angeln, eine Angelrolle und ein Echolotgerät im Gesamtwert von ca. 1500 Euro entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzten.

