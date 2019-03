Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizeiinspektion Schweich

Schweich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 28.03.2019, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich gemeinsam mit Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte durch. Zwischen 15:00 und 22:00 Uhr wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in Quint, Ruwer und Pfalzel etwa 120 Fahrzeuge kontrolliert. Mehrere Fahrzeugführer mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden zwei Fahrzeugführern und zwei Fahrzeugführerinnen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis standen. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Von allen Personen wurde am Abend der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Auch erwarten sie entsprechende Strafverfahren. Bei zwei Personen konnten ein Einhandmesser und ein Schlagring sichergestellt werden. Weitere zwei Personen führten geringe Mengen Cannabis mit sich. Auch sie erwarten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Neben 27 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 24 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, musste ein weiterer Fahrer zu Fuß die Heimreise antreten, da er keine Fahrerlaubnis für den PKW besaß. Zuvor versuchte er die eingesetzten Beamten mit einer Komplettfälschung eines Führerscheins und eines Personalausweises zu täuschen.

