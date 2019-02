Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Hachenburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 08.02.19 und Samstag, 09.02.19 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Ford Mondeo im Parkhaus Johann-August-Ring. Der Fahrzeugführer stellte seinen Pkw in einer Parklücke am Freitagnachmittag ab und bemerkte am Samstagabend gegen 19:00 Uhr die Beschädigungen auf der Motorhaube und an der Tür hinten links. Der oder die Täter stießen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf das Auto ein und beschädigten dieses. Hinweise an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0, PIHachenburg@polizei.rlp.de

