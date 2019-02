Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannter Fahrzeugführer fährt gegen Hauswand und flüchtet

Astert (ots)

Am Samstag, den 09.02.19 kam es gegen 21:00 Uhr in der Hauptstraße in Astert zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Ford Focus die Hauptstraße aus Richtung Heuzert kommend in Fahrtrichtung Müschenbach und fuhr gegen eine Treppe eines dortigen Wohnhauses. Der Fahrzeugführer verschloss den Pkw und flüchtete vermutlich fußläufig von der Unfallstelle. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Am Pkw entstand Totalschaden. Hinweise zu dem Fahrzeugführer bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0, PIHachenburg@polizei.rlp.de

