Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am 08.04.2019, gegen 09:20 Uhr, befuhr eine 64-jährige PKW-Fahrerin die Bahnhofstraße in Schönenberg-Kübelberg und wollte nach links in die Rathausstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den Vorfahrtsberechtigten 79-jährigen PKW-Fahrer und kollidierte anschließend mit diesem. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,-EUR. Zu einem Personenschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

